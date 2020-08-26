Оренбург, , 12:35 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 августа, референс-центр подтвердил 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе зарегистрировано 9 524 носителя SARS-CoV-2. В стационарах получают лечение 760 человек, из них 62 пациента находятся в тяжелом состоянии.

По данным минздрава, за сутки (на утро 26 августа) из COVID-центров выписали 170 человек. С начала пандемии от болезни оправились 7 982 человека.

С начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции зафиксировано 72 летальных исхода.