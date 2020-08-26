Владивосток, , 12:43 — REGNUM Уголовное дело по факту бунта в изоляторе временного содержания МВД в Дальнереченске заведено городским отделом следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального СК.

«Следственным отделом по г. Дальнереченск возбуждено уголовное дело по факту дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по версии следствия, арестанты, находившиеся в изоляторе временного содержания «Дальнереченский», умышленно оказали активное неповиновение представителям органов власти путем выдвижения незаконных требований о представлении им мобильной связи с угрозами применения физического насилия.

Правоохранители осмотрели место инцидента и допросили свидетелей, также назначены экспертизы судебно-медицинского характера.

«Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, двое человек из числа арестованных, находящихся в изоляторе, потребовали предоставить им сотовую связь, заблокировали дверь в камеру и подожгли матрас.