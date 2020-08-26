Чита, , 12:33 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается сложной. По данным оперативного штаба региона на 26 августа, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 4493 человек (23 за последние сутки).

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Не обошлось без нового смертельного случая: за последние сутки скончался 62-летний мужчина, который также имел тяжёлые сопутствующие патологии. Общее число жертв коронавируса достигло 55 человек.

Из общего количества выявленных носителей коронавируса 4100 (7 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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