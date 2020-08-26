Стокгольм, , 12:37 — REGNUM Расследование журналистов Sveriges Radio, связанное с бракоразводными процессами и судебными спорами об опеке, показало, что в Швеции родители зачастую не позволяют суду допросить ребенка. Тем самым детям отказывают в праве быть услышанными, а споры об опеке разрешаются без учета мнения самих детей. Об этом 16 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Свое расследование журналисты издания построили на проведении обзора всех судебных кейсов по вопросу об опеке в шведских судах за прошлый год. Согласно шведскому законодательству, один из родителей действительно имеет право отказать властям в разговоре с детьми. Однако это естественным образом влечет за собой риск причинения вреда детям, мнение которых игнорируется.

Так, например, из всех 140 судебных споров, где решалась дальнейшая судьба ребенка, с самим ребенком беседа была проведена в чуть более половине случаев. Таким образом, журналисты издания подчеркивают, что родители зачастую злоупотребляют предоставленной им по закону возможностью, ссылаясь на малый возраст ребенка и его неспособность до конца определиться при принятии решения, с каким из родителей он хочет остаться.

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