Москва, , 12:26 — REGNUM Как бы ни выглядело это абсурдным, но США, где значительная часть политической, деловой и культурной элиты до сих пор была помешана на здоровом образе жизни и на инвестициях в собственную внешность, дожила до эпохи геронтократии, то есть власти очень возрастных людей, подобно позднему СССР, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ведь из всех немногочисленных кандидатов на пост президента Соединённых Штатов остались двое — действующий 74-летний президент Дональд Трамп и 77-летний кандидат от демократов Джо Байден. Но, видимо, Демократическую, равно как и Республиканскую партии это не слишком беспокоит.

Логика фанатов непогрешимой американской модели управления такова: ну, подумаешь, Байден не доживёт до собственной инаугурации, как предполагают некоторые сторонники Трампа, значит, его заменит более молодая кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

А если госпожа Харрис окажется плохим президентом? Помилуйте, как вы смеете предполагать, что женщина может быть президентом хуже мужчины? Да и если окажется плохим президентом, через четыре года американский народ (то есть, простите, коллегия выборщиков) выберет себе другого президента, который наверняка окажется лучше. Президенты могут быть несовершенными, могут совершать ошибки, зато сама система сменяемости власти непогрешима и не даёт сбоев.

Такова логика «верующих» в совершенство и непогрешимость американской модели управления. А ведь на самом деле совершенных систем управления не бывает, и та политическая модель, которая лет 100 или даже 50 назад прекрасно работала, может, в конце концов устареть.

Издержки «геронтократической» власти в позднем СССР начала 80-х годов прошлого века компенсировались хотя бы коллегиальным управлением, внутрипартийной дискуссией, которая была тогда, согласно воспоминаниям участников событий, ничуть не менее острой, чем сегодня в Госдуме и политических телешоу, только не такой развязной и без тормозов.

Другое дело, что КПСС в начале 80-х годов пропустила жизненную необходимость своего собственного реформирования, а затем уже и реформирования экономической модели СССР.

Но необходимость реформирования можно пропустить и в демократическом обществе, и похоже, что США уже неумолимо приближаются к точке невозврата, когда уповать на якобы «идеальную» систему сменяемости власти будет поздно.

Сегодняшние массовые политические протесты на расовой почве в США это доказывают. Такие же протесты имели место и в 60-е, и в 70-е годы прошлого века, но в тот период американская политическая элита была способна реагировать на внутренние вызовы и исправлять ошибки. Сегодня же американская власть закостенела, и, кроме того, США теряют привлекательность за рубежом как «мягкая сила».

Демократы Джон Кеннеди, Билл Клинтон, Барак Обама были молоды и обаятельны, а если не молоды, как республиканцы Рональд Рейган или Буш-отец, то хотя бы сильны, энергичны и решительны. И это вызывало уважение не только к конкретному президенту, но и к великой стране, имидж которой он представлял.

Сейчас Америка одряхлела, и весь мир её уважает только за деньги, то есть за пока ещё сильный доллар. Не будет доллара — не будет и Америки, по крайней мере, настолько сильной, какой она была в XX веке», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член Республиканской партии США Дэн Форест заявил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, вероятно, не сможет дожить до дня инаугурации президента в 2021 году.

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