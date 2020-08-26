Москва, , 12:25 — REGNUM Формально бесплатное образование превращается в экономическую проблему, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

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"Формально бесплатное школьное образование на деле является серьезной экономической проблемой для россиян, которую все больше усложняет рост социального неравенства», — отметил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более 30% российских родителей собираются потратить на подготовку своих детей к школе в новом учебном году от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, говорится в опросе образовательного центра Maximum Education. Данные опроса свидетельствуют о том, что для 86% родителей самой сложной частью подготовки к школе является покупка одежды. Наиболее дорогими тратами 4% взрослых считают приобретение канцелярии, а 3% — цветов и подарков, пишет ТАСС.