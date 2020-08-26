Саратов, , 12:45 — REGNUM В Саратовской области митрополит Лонгин освобожден от управления епархией и будет переведен в другой регион. Об этом информирует пресс-служба региональной епархии.

Митрополит Лонгин переведен на Симбирскую кафедру, которая находится в Ульяновской области и будет именоваться митрополитом Симбирским и Новоспасским. Решение об этом принял священный синод.

Новым саратовским архиереем станет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

ИА REGNUM напоминает, Лонгин был назначен епископом Саратовским и Вольским в 2003 году. В 2011 году его возвели в сан митрополита. Кроме этого, он является ректором Саратовской православной духовной семинарии.

Новый митрополит Саратовский и Вольский Игнатий родился 22 января 1977 года в семье священника в Московской области. В октябре 2002 года он принял монашеский постриг с именем Игнатий (в честь священномученика Игнатия, епископа Скопинского). Затем рукоположен в иеромонаха. В июле 2011 года был избран епископом Шахтинским и Миллеровским, в августе возведен в сан архимандрита и был хиротонисан в епископа Шахтинского и Миллеровского. В ноябре 2014 года возведен в сан митрополита.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ульяновской области назначен новый глава Симбирской митрополии. Пост занял митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Соответствующее решение принял Священный Синод Русской православной церкви на заседании в Москве.

Читайте также: В Ульяновской области сменился глава Симбирской митрополии