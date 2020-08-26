Киев, , 12:18 — REGNUM В поселке Новые Санжары в Полтавской области Украины зафиксирован первый случай заражения коронавируса, сообщило 26 августа региональное телевидение со ссылкой на Полтавский областной лабораторный центр.

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Согласно источнику, коронавирусом заразилась пенсионерка, которая ранее отдыхала в одном из регионов из западной Украины. О характере течения болезни информации в настоящий момент нет.

Отмечается, что это первый случай заражения инфекцией не только в поселке, но и во всем Новосанжарском районе.

ИА REGNUM напоминает, что Новые Санжары стали широко известны в феврале нынешнего года, когда в местный санаторий привезли на карантин украинцев, эвакуированных из Уханя. В населенном пункте возникли массовые протесты против размещения эвакуированных, в ходе которых произошли серьезные столкновения с полицией.