Томск, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 5409. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели ещё 92 человека. Общее число выздоровевших выросло до 4353.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области умерли 62 пациента с коронавирусом.

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