Магас, , 12:15 — REGNUM В Ингушетии все школьники начальных классов будут получать в новом учебном году бесплатное горячее питание. В меню, согласованное с управлением Роспотребнадзора, включено и одно из национальных блюд ингушской кухни.

Школьная столовая Poelidovolen.ru

«Мы также включили в основное меню наше национальное блюдо дулх-хьалтам, это вареное мясо, галушки из кукурузной муки и специальный соус к ним», — приводит ТАСС слова замминистра образования Ингушетии Пятимат Угурчиевой.

По ее словам, меню составлено на две недели. Оно примерное, на его основе будет составлять свое меню каждая школа региона. Помимо дулх-хьалтам, основу питания школьников будут составлять каши, сыры, овощные салаты, фруктовые напитки. Как отметила чиновница, все продукты будут соответствовать сертификатам качества, а на мясную и молочную продукцию обязательно будут предоставляться документы о том, что она халяльная

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