Москва, , 12:15 — REGNUM За четыре дня с начала акции (с 21 по 26 августа) по возврату средств на карту «Мир» за покупку туров по России туристы потратили на путёвки более 500 млн рублей, сообщили в Ростуризме.

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Наибольшей популярностью пользуются туры в Крым, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Также отмечен рост бронирований в Приморье, Башкирию, Нижегородскую область и Татарию.

«Старт акции с кешбэком успешный. Ключевая задача — помочь бизнесу преодолеть негативные последствия пандемии», — отметала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, туристы, оплатившие туры по России, уже получили свои кешбэки на карту «Мир».

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