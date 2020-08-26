Москва, , 12:14 — REGNUM Регионы с самым загрязненным воздухом в России появились вполне закономерно, виной тому — несовершенные технологии металлургической и нефтегазовой промышленности, а также — техногенные катастрофы и лесные пожары. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк. Комментируя список топ-10 регионов, наиболее загрязняющих воздух, подготовленный аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza, он также обратил внимание на некоторые неточности:

«Восприятие загрязнения воздуха населением и ущерб здоровью людей и природе отличаются от того, что считают контролирующие органы. Например, по массе больше всего выбросов в атмосферу дает угарный газ. А самые вредные вещества в выбросах — диоксины и бензпирены, сумма которых по массе составляет всего тонну, но по вреду для здоровья это — как 100 000 т., например, угарного газа.

Дело в том, что в атмосфере угарный газ окисляется и превращается в менее опасный углекислый газ, а диоксины и бензпирены носятся в атмосфере, пока не попадут к нам в организм и не произведут там тяжелые последствия либо для нашей наследственности, либо — для нервной системы. Поэтому считать загрязнение в тоннах не совсем правильно.

Что касается обозначенного в рейтинге по загрязненному воздуху Красноярского края в целом, то его большая часть — это малонаселённая тайга. Но есть такие города, как Норильск и Красноярск, и в меньшей степени другие промышленные города, где загрязнений очень много. В Красноярске больше всего люди страдают от пыли, прежде всего угольной, и от соединений фтора, выбрасываемых алюминиевым заводом. Бедствием Красноярска является также то, что город находится между горами.

Если 400 лет назад это место было благодатным (плодородный берег большой реки, защищенный горами от ветра), то теперь эта защищенность играет плохую роль, потому что выбросы электростанции, автомобилей и заводов висят над городом, а не развеиваются над тайгой. К этому добавляется застройка города: когда высотное здание появляется в долине Енисея, перегораживая путь ветру и ещё больше ухудшая экологическую обстановку.

Ближайшая задача, которую необходимо решать в Красноярске, — это перевод энергетики с угля на газ. И вторая задача — перевод на безуглеродные технологии производства алюминия. Я знаю, что в РУСАЛе этим занимаются, пусть не так быстро, не так, как хотелось бы. Что касается перевода энергетики на газ, то Сибирская генерирующая компания гораздо менее охотно ведёт конструктивные переговоры с населением, лично мне не удалось получить от них ни одного комментария.

С Красноярском по загрязненности воздуха конкурирует Норильск: заводы «Норникеля» ежегодно выбрасывает 2 000 000 т диоксида серы. Но до аварий этого лета информация о возмущении граждан до Большой земли почти не доходила. «Норникель» ждал у моря погоды, когда кто-то другой сделает экологически чистую технологию получения меди и никеля. Но — увы: никаких других вариантов, кроме как впрягаться и делать её самим, у «Норникеля» нет. Потому что это крупнейшее в мире предприятие, перерабатывающее сульфидные никелевые руды.

Почему воздух в Кемеровской области попал число самых загрязненных городов, понятно — всему виной угольная пыль, которая пронизывает всё: воздух, воду, почву. Представьте себе, уголь там добывают из разрезов, который горит в сотнях метров от экскаватора. Так происходит десятилетия. Жители, которые занимались сельским хозяйством, не могут сейчас продать свою продукцию, потому что она грязная. Для сравнения: мировая угольная промышленность добывает урана и тория больше, чем атомная промышленность. Примерно 100 000 т урана в год добывается угольщиками. В результате он оказывается либо в атмосфере, либо — в отвалах.

Сейчас нам понятно, что уголь — уходящая технология, по экологическим причинам от него нужно отказываться в пользу возобновляемой энергетики. Но угольное лобби продолжает биться за свое существование и для этого требует все больше и больше государственных субсидий.

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Там нефтегазодобывающая промышленность. Местные жители чувствуют характерный запах сероводорода. Но помимо этого вещества есть много других. Но ещё больше вреда наносят разливы: когда трубы прохудились и нефть выливается на землю или в воду. При этом нефтяники упорно сопротивляются изменениям в технологии, которые затратны, но которые бы повысили экологическую чистоту их промышленности.

Оренбургская область — это нефть и газ. Это тоже огромные выбросы сероводорода. Свердловская, Челябинская области и Башкирия — это металлургия. В Краснодарском крае главная проблема — это перенаселённость и стремление местного бизнеса сэкономить на экологии. То, что там сточные воды без очистки стекает в Чёрное море, где купаются отдыхающие, это как-то более понятно, а что при этом куча всего выбрасывается в атмосферу, мы замечаем только тогда, когда огромные столбы дыма поднимаются над пляжами.

К сожалению, я не знаю причину этого недавнего пожара, хотя с высокой степенью вероятности могу сказать, что это — безответственность людей. Более 90% лесных пожаров являются рукотворными. Иркутская область — это в первую очередь алюминиевые заводы, а также — нефть и газ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, список регионов России с самым загрязнённым воздухом по итогам исследований, проведённых в 2019 году, составили специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По их данным, которые цитирует РБК, этот список возглавили: Красноярский край, Кемеровская область и Югра. Также в топ-10 самых загрязняющих воздух регионов вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область и Красноярский край.

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