Кейптаун, , 13:22 — REGNUM За минувшие сутки в ЮАР было зарегистрировано 1677 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким суточным приростом выявленных случаев заражения вирусом с июня. Об этом передает BBC Africa.

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По информации телерадиокомпании, число случаев заражения снизилось с 15 000 в сутки. Однако эксперты предупредили, что текущий спад еще не является признаком того, что худшее позади.

С тех пор, как в марте в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, в ЮАР провели 3,5 миллионов тестов.

Эксперты полагают, что из имеющихся данных можно сделать вывод о продолжительной нисходящей тенденции, отмечая, что в настоящее время нет никаких признаков начала «второй волны». В связи с этим карантинные меры были ослаблены по всей стране.

Однако эксперты также предупредили, что риск заражения вирусом сохраняется, подчеркнув, что люди должны продолжать придерживаться медицинских рекомендаций, таких как социальное дистанцирование.

Общее число жертв вируса в ЮАР превысило 13 000, а скорость восстановления возросла более чем до 80%.