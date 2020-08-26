Астрахань, , 12:08 — REGNUM В Астраханской области 26 августа подтверждено 43 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрирован 5551 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 601 человек.

Выздоровели 4892 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 68 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2895 человек, 15 тыс. 253 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

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