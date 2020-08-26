Махачкала, , 12:17 — REGNUM Новая компьютерная техника закуплена для школ Дагестана в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Оборудование поступит в 102 учебных заведения республики, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Отмечается, что для обновления материально-технической базы школ закуплены многофункциональные устройства (сочетают в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства, копировального модуля), ноутбуки для управленческого персонала и учителей, интерактивные доски со встроенным компьютером, а также ноутбуки для учеников.

Вместе с тем проектом предусмотрено обеспечение учебных организаций высокоскоростным интернетом с защитой от нежелательного контента и доступом к информационным образовательным ресурсам. Педагоги школ пройдут цифровую переподготовку, что, как ожидается, позволит усовершенствовать образовательный процесс. Так, учителя смогут вести электронный журнал и документооборот, а также будут иметь мгновенную обратную связь с каждым из учеников.

Сами школьники помимо доступа к обучающим материалам смогут пользоваться онлайн-ресурсами библиотек, создавать проекты и работать совместно с другими учениками не только в оффлайне, но и онлайн-режиме. Финансируется проект как по линии федерального бюджета, так и за счет региональных средств.