Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM В Екатеринбурге усилили наказание фигурантам дела об обрушении крыши на заводе имени Калинина, повлекшем гибель нескольких человек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Погибли четыре человека, ещё 14 получили травмы. В апреле 2020 года фигуранты дела получили приговоры. Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга назначил им условное наказание с испытательным сроком.

Приговор обжаловали один из осуждённых, прокурор и двое потерпевших. Свердловский областной суд определил заменить всем фигурантам условное наказание на реальное. Отбывать его они будут в колонии-поселении. Также суд вынес частное определение директору ЗиКа, потребовав от него осуществлять контроль за деятельностью аффилированных фирм на площадках предприятия.

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