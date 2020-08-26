Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В Свердловской области не занимаются фальсификацией статистики по заболевшим COVID-19, сообщила главный эпидемиолог региона Галина Борисевич.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В эфире портала «Е1», эпидемиолог заявила, что власти не занижают статистику и не скрывают результаты тестов на коронавирус.

«Мы не скрываем результатов, у нас нет такой цели», — сообщила Борисевич.

В данный момент в статистику входят результаты тестов, которые проводят как государственные, так и частные лаборатории, уточнила эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года количество новых заболевших COVID-19 стало плавно снижаться день ото дня, за небольшими исключениями.

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