Париж, , 12:54 — REGNUM Детективный роман Агаты Кристи «Десять негритят» во Франции выпустят с новым названием. Об этом сообщает радиостанция RTL.

В новой редакции книга будет называться «Их было десять». Текст романа тоже изменят, исключив слово «негр». В оригинальном переводе 1940-х годов оно встречалось 74 раза.

Правнук британской писательницы Джеймс Причард заявил, что ранее язык был другим, в нём использовались слова, которые теперь «забыты».

»Мы больше не должны использовать термины, которые могут причинить вред», — добавил Причард, владеющий компанией, которой принадлежат права на произведения Кристи.

Отмечается, что Франция дольше других стран не изменяла название романа, которое по-английски звучит как Ten Little Niggers. Так, в США название романа перевели как «И тогда не было никого», а вместо «негритят» в тексте стали упоминать «маленьких индейцев».

Роман Агаты Кристи «Десять негритят» о таинственных убийствах на небольшом острове вышел в 1939 году. Его название изменено из-за антирасистских движений.

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