Кызыл, , 11:58 — REGNUM Жителей Тувы предупредили о неблагоприятных явлениях природы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, сегодня ночью и к утру 27 августа ожидается туман, местами на дорогах гололедица.

Температура в некоторых районах опустится до 1−2 градусов тепла. Днём возможна гроза.

Ночью 27 августа по республике пройдут сильные и очень сильные дожди, местами град, в горах выпадет мокрый снег. Шквалистый ветер усилится до 15−20, а местами и до 25 метров в секунду.