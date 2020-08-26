Москва, , 11:57 — REGNUM За пять лет Россия совершила настоящий прорыв в области электронных платежей между частными лицами, а также при оплате товаров и услуг частными лицами различным организациям. Но гражданам не стоит расслабляться, а следует принимать меры по защите своих конфиденциальных данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

«Благодаря развитию и внедрению доступных финансовых технологий смартфоны стали связующей нитью между банками, электронными кошельками и банковскими картами.

Уже сегодня в России каждая четвертая транзакция — результат бесконтактной оплаты. Динамика онлайн-транзакций через смартфоны продолжает уверенно расти, в ближайшее время она может достичь 40% от всех платежей физических лиц.

Это означает, что постоянно растут и риски взлома конфиденциальной информации по платежам. Необходимо развивать цифровую культуру по хранению паролей и логинов к своим счетам, профильным сайтам и личным кабинетам.

Сегодня многие первоклассные банки присылают отчеты о транзакции не через смс, а через push-уведомления в мобильном приложении. Это действительно сокращает риски, что конфиденциальная информация может попасться на глаза недобросовестным людям.

Важно помнить, что информация на телефоне требует обязательно защиты, как минимум посредством сложного пароля или отпечатка пальца владельца устройства.

По предварительным итогам 2019 года, количество зарегистрированных российскими властями дел о мошенничестве в области электронных платежей граждан увеличилось по сравнению с 2018 годом почти в девять раз.

Это значит, что и государство, и профильные ведущие участники финансового рынка России должны заметнее и эффективнее проводить образовательную и разъяснительную работу с населением, прививая и развивая цифровую культуру потребления онлайн-услуг у граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рекомендует удалять сообщения в телефоне, которые содержат конфиденциальные для абонента данные.

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