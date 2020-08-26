Иваново, , 11:56 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.

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В 25 новых случаях коронавирус был подтверждён у пациентов с диагностированными ОРВИ или пневмонией. За сутки выписаны с выздоровлением 48 человек. Статистика по смертности не изменилась.

Всего в регионе на 26 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7210 человек, выздоровели 5979 пациентов, скончались 115.