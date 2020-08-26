Москва, , 11:50 — REGNUM Работа с кредитными должниками должна вестись эффективнее посредством повышения финансовой грамотности населения и более тщательной проверки заёмщиков при получении займа. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Мы, однозначно, поддерживаем решение президента. Проблема, связанная с действиями коллекторских организаций, назрела давно, и надо ужесточать контроль за ними. Работать с должниками и неплательщиками, конечно, нужно, но это следует делать не теми методами, которыми зачастую пользуются коллекторы. Гораздо эффективнее — повышать правовую и финансовую грамотность населения, тщательнее проверять и заёмщиков при получении займа, и сами кредитные и микрозаймовые организации, чтобы они не давали деньги тем, кто заведомо их не отдаст, с целью отобрать в дальнейшем имущество», — сказал Цветков.

По его словам, незаконные методы коллекторов, как правило, нарушают Уголовный кодекс РФ и КоАП, поэтому «данное явление, безусловно, следует взять под контроль и пресекать»: «Служба судебных приставов за счет эффективного контроля уже существенно уменьшила количество злоупотреблений со стороны коллекторов, но она работает по легальным организациям, а вот нелегальными коллекторами, от которых больше всего проблем у людей, должна заниматься полиция».