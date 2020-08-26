Джакарта, 26 августа 2020, 11:49 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о 160 165 случаях заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.
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Известно, что за сутки в стране выявили 2306 новых носителей SARS-CoV-2 и 86 случаев смерти.
Издание отмечает, что президент Индонезии Джоко Видодо стремится исследовать 30 тысяч образцов ежедневно.
Эпидемия унесла жизни 6944 человек в Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Бали Ваян Костер заявил, что отложил открытие острова для иностранных туристов.
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