Омск, , 11:47 — REGNUM В Омской области по состоянию на 26 августа коронавирус выявлен у 9085 человек. За минувшие сутки подтверждено 15 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе.

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Выздоровели 6507 человек, в том числе 103 — за последние сутки.

Также за сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 171.

В Омской области проведено 407 649 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в Омской области было подтверждено 9070 случаев заражения коронавирусом.

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