Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Осенью в Грузии возобновят работу не только школы, как это обещали ранее, а также детские сады, театры и кинотеатры. Об этом 26 августа написал на своей странице в соцсети Twitter премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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«Мы сохраняем последовательный подход в борьбе с COVID-19 и поэтапно открываем: детские сады и театры с 1 октября, школы и кинотеатры с 15 сентября», — написал глава грузинского правительства.

Он добавил, что карантин в муниципалитете Месита в Сванетии планируется снять 2 сентября.

Напомним, в Грузии на 26 августа выявлено 1150 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили семь носителей SARS-CoV-2.

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