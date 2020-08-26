Орел, , 11:46 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Орловской области за минувшие сутки, сообщили 26 августа в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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45 человек признаны выздоровевшими после коронавируса. За сутки в регионе скончался один пациент ковидного госпиталя.

Всего в регионе с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6808 человек, 5340 из них признаны выздоровевшими, умерли 104 пациента с COVID-19.