26 августа 2020 | Время чтения 9 мин

Международная летняя театральная школа в Шекветили (Грузия) проходила с 5 по 15 августа и стала одним из самых успешных проектов Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», инициированных его президентом, директором Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николаем Свентицким. Проект был реализован при поддержке Россотрудничества и фонда «Русский мир».

Инна Безирганова, , 12:39 — REGNUM В Грузии завершила работу V летняя театральная школа «Шекветили 2020».

Занятие в школе © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

Она проходила с 5 по 15 августа и стала одним из самых успешных проектов Международного культурно-просветительского союза «Русский клуб», инициированных его президентом, директором Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Николаем Свентицким.

Проект был реализован при поддержке Россотрудничества и фонда «Русский мир».

На десять дней живописный аджарский поселок Шекветили превратился в древнегреческую Аркадию. Здесь звучали стихи, пространство наполняли грузинское многоголосие и ароматы моря, участники школы вдохновенно пели и порхали над танцполом, демонстрируя блестящие музыкально-хореографические навыки.

Сцендвижение с Хатуной Табуцадзе © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

«Шекветили 2020» была задумана как международная, причем самая масштабная школа за все годы своего существования — заявки на участие подали молодые артисты русских театров из 12 стран! Ведущие специалисты ГИТИСа и Театрального института им. Щукина должны были провести занятия по русской сценической речи, актерскому мастерству, сценическому движению, истории русского театра. Пандемия нарушила все планы: гости из-за рубежа не смогли приехать в Шекветили. Однако Летняя театральная школа состоялась! Продуктивная, полезная, с насыщенной программой, с участием специалистов высокого класса, настоящих профессионалов своего дела.

Участниками школы в этом году стали артисты тбилисских театров — Театра имени Александра Грибоедова, отмечающего нынешней осенью свой 175-летний юбилей, и ТЮЗа имени Нодара Думбадзе. С ними занимались: художественный руководитель фольклорного ансамбля песни и танца «Шавнабада», преподаватель грузинской народной песни на факультете хорового дирижирования в Университете театра и кино имени Ш. Руставели Дато Цинцадзе; преподаватель того же вуза, а также Академии ансамбля Сухишвили, хореограф Хатуна Табуцадзе; хореограф театра имени Грибоедова Давид Метревели.

С лекциями о театре выступили художественный руководитель Театра Грибоедова, профессор Университета театра и кино им. Ш. Руставели Автандил Варсимашвили, главный режиссер театра, ректор названного учебного заведения Гоги Маргвелашвили, завлит Нина Шадури-Зардалишвили. Опытные актеры-грибоедовцы, выпускники московских творческих вузов народная артистка Грузии и народная артистка России Ариадна Шенгелая, заслуженная артистка Грузии Людмила Артемова-Мгебришвили, Валерий Харютченко провели тренинги по мастерству и сценической речи.

Групповые занятия © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

В рамках школы проходили и занятия с детьми — эту приятную миссию взяли на себя актеры Михаил Арджеванидзе, Анна Николава и хореограф Давид Метревели.

Настоящим украшением шекветильских Дней стали поэтические вечера, большей частью проходившие на открытых площадках.

В душевной атмосфере прошел вечер, посвященный памяти актера и поэта Нико Гомелаури — «Прорвемся!». В этом году ему исполнилось бы 50 лет. Вечер подготовил молодой актер Лаша Гургенидзе. Прозвучали стихи Нико Гомелаури на русском и грузинском языках, воспоминания и посвящения. Каждый выступавший через тонкие, глубокие строки его поэзии не только выразил отношение к автору, но и рассказал о своей любви, боли, восприятии мира — странного, сложного и прекрасного.

Занятия в школе © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

Еще одно страстное, эмоциональное поэтическое высказывание было посвящено Владимиру Маяковскому. Участники вечера «нежно и немного нервно» прикоснулись к его обжигающей, знакомой и в то же время в чем-то незнакомой лирике. Подготовила вечер актриса Нина Кикачеишвили.

Один из участников Летней театральной школы — молодой перспективный режиссер Ника Чикваидзе поставил документально-поэтическое представление о дружбе Бориса Пастернака с грузинскими поэтами.

«Мне было интересно сделать спектакль о дружбе между грузинами и русскими, — рассказал Ника, — Дружба — это самая большая необходимость, и она выше войн, политических катаклизмов и репрессий, выше межгосударственных разногласий. Пример такой настоящей, уникальной дружбы, пережившей самые тяжелые времена, — отношения Бориса Пастернака с поэтами-«голубороговцами» Тицианом Табидзе и Паоло Иашвили. Русский поэт считал их больше, чем просто друзьями, — они были для него братьями по духу. После репрессий продолжилась дружба Пастернака уже с Ниной Табидзе — вдовой застрелившегося поэта. Вопрос, который мы должны задать себе: могут ли такие отношения между большими личностями быть выше межгосударственных, политических противоречий? Могут! Дружба между людьми — тот прочный мост, который сегодня нашим странам особенно необходим. Ведь что есть настоящая дружба? В годы репрессий было непросто стать рядом с неблагонадежным человеком, преследуемым властями. А Нина Табидзе была до конца рядом с гонимым Пастернаком — как и он рядом со своими грузинскими друзьями».

В рамках школы прошел вечер «Свеча памяти», посвященный 75-летию Великой Победы. Вначале на импровизированной сценической площадке была воссоздана довоенная, мирная жизнь. Звучит популярное танго, вдруг прерываемое мерным стуком метронома. Он отсчитывает время. В этом стуке — тревога, неумолимое приближение событий самой кровавой войны в истории человечества.

Вечер к 75-летию Победы © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

Вечер к 75-летию Великой Победы © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

В искреннем исполнении участников вечера, поставленного актрисой Ириной Мегвинетухуцеси, прозвучали самые популярные стихи, ставшие военной классикой, их авторы — выдающиеся поэты Константин Симонов, Юрий Левитанский, Семен Гудзенко, Ион Деген, Александр Межиров, Юлия Друнина, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, Давид Самойлов.

А перед поэтическим представлением своими воспоминаниями военного времени поделилась Ариадна Всеволодовна Шенгелая. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего четыре года.

Вспоминали и великого грузина композитора Гию Канчели, которому 10 августа исполнилось бы 85 лет. Участникам школы показали документальный фильм «Маэстро тишины», снятый каналом «Культура», и комедию Георгия Данелия «Не горюй!», пронизанную истинно национальной музыкой Канчели.

Счастливый человек, выросший под сильнейшим впечатлением от легендарной «Серенады Солнечной долины» и всю жизнь писавший трагическую, метафизическую и глубоко интимную музыку. Более всего ценивший свободу и ненавидевший любые формы угнетения человека и управления «массами». Сорок минут телеисповеди «маэстро тишины» стали настоящим откровением. Человек создан свободным, а гений — тот, кто эту свою свободу реализует наиболее полно. Именно таким был композитор Гия Канчели. Свободный гений, не солгавший ни в одном слове, ни в одном звуке…

Летняя театральная школа «Шекветили 2020» завершилась итоговым концертом. Его участники, молодые артисты Театра Грибоедова, продемонстрировали свой артистизм, пластичность, музыкальность и еще то, чему научили их замечательные, талантливые педагоги.

Открытие Школы © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

В программе Летней театральной школы были показы шедевров мирового киноискусства. Среди них — «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бунюэля, «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «Дорога» Федерико Феллини, «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, «Мы так любили друг друга» Этторе Скола, «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капра, «Амадей» Милоша Формана. Программу составил Авто Варсимашвили. Каждый показ предварял его интересный, насыщенный информацией и любопытным анализом профессионала рассказ о режиссере — создателе предлагаемой картины.

«Как сказал классик гуманной педагогики, римский оратор и теоретик ораторского искусства Квинтилиан, учиться никогда не поздно. И человек, по сути, учится всю свою жизнь. Потому что это значит развиваться, двигаться вперед, — считает Авто Варсимашвили, — Что особенно важно для нас, людей искусства. Летняя театральная школа в Шекветили, ставшая уже доброй традицией, дает эту уникальную возможность совершенствоваться в профессии, оттачивать мастерство, улучшать свою творческую, физическую форму. Постоянный тренинг профессионалам, в первую очередь молодым, просто необходим! Школа, регулярные занятия держат нас в тонусе, не дают расслабляться. Хотя и расслабляться иногда нужно, и я рад, что работа, занятия с прекрасными специалистами, наставниками сочетались в райском уголке Шекветили с полноценным отдыхом. Хотелось бы, чтобы школа еще не раз собирала тех, кто любит свое дело и мечтает добиться в профессии новых высот».

Актриса Ариадна Шенгелая тоже поделилась своим отношением к Школе:

«Идиллия! Земной рай! В нем оказались участники Летней театральной школы «Шекветили» 2020 — грибоедовцы, отмечающие в этом году 175-летие русского театра в Грузии. Вопреки всем обстоятельствам — социально-экономическим, психологическим, вопреки каждодневной рутине, вопреки, наконец, пандемии — эти десять дней в Шекветили стали для грибоедовцев настоящей отдушиной, глотком свежего воздуха. Летняя театральная школа дала актерам возможность не просто отдохнуть душой и телом, но и совершенствовать свои профессиональные навыки, расширять культурный кругозор. И в итоге — сохранять в себе профессию и себя в профессии в наше столь непростое время».

Участники Школы © Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»

Подводя итоги школы, Николай Свентицкий отметил: «Я очень счастлив, что в этот сложный период, когда театры остались без живого общения со зрителем, когда в течение шести месяцев у нас не было возможности полноценно репетировать и выступать — не онлайн, а на сцене, вживую, нам все-таки удалось устроить театральный праздник! Как, если не праздником, назвать эти дни, в течение которых были поставлены четыре поэтических представления, состоялись десятки занятий по сценической речи и движению, вокалу и танцу, прошли лекции по актерскому мастерству, актуальным вопросом современного театра, истории русского театра! Программа занятий и репетиций была напряженной, насыщенной, но я видел, с каким воодушевлением и вдохновением трудятся артисты, с каким блеском выступают, и сердце мое наполнялось радостью и восхищением — Русский театр в Грузии жив, у него огромный потенциал, его актеры прекрасны! Объединившись после вынужденной изоляции, в эти дни мы снова почувствовали себя семьей — крепкой, дружной, любящей. Такое дорогого стоит. На этом и держится репертуарный театр. Как говорил Архимед, «дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» Какое счастье, что у нас есть надежная, верная точка опоры — наш Грибоедовский! И значит — нам всё по плечу, и всё у нас получится. Через месяц Русскому театру Грузии исполняется 175 лет. Увы, юбилейных торжеств не будет, и празднование в международном масштабе, которое мы собирались провести, не состоится. Но подарок к нашему дню рождения мы получили — десять дней в Летней театральной школе «Шекветили-2020», десять дней на побережье в прекрасном отеле «Мираж», десять дней радости, десять дней учебы, десять дней живого общения — профессионального и человеческого! Я благодарю вас всех — за энтузиазм и вдохновение! Спасибо за поддержку Россотрудничеству и фонду «Русский мир»! Верю и надеюсь — не пройдет и года, как мы снова соберемся на этом благословенном берегу вместе с нашими учителями, коллегами, друзьями — артистами русских театров из самых разных стран».

Читайте также: Театр времен после Covid. Не может быть, что «дальше — тишина»