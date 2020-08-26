Махачкала, , 12:42 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане против владельца лодки, при опрокидывании которой погибли три человека. Расследование ведется по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть людей, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, трагедия произошла 23 августа на реке Сулак около села Гельбах Кизилюртовского района. По версии следствия, 42-летний подозреваемый, не имея удостоверения судоводителя на управление маломерным судном, на своей лодке вышел в акваторию реки. На борт он также взял ранее незнакомых ему мужчину, женщину и их 14-летнюю дочь. При этом он не провел инструктаж по правилам безопасности и не обеспечил пассажиров спасательными средствами.

Во время катания, как считает следствие, подозреваемый не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Из-за отсутствия спасательных жилетов пассажиры утонули, а сам подозреваемый сумел выбраться на берег и был доставлен в больницу. Поиски трех пропавших пассажиров продолжаются.

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