Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Классы в средних учебных учреждениях Свердловской области будут закрывать на карантин, если там заболеет пятая часть учеников. Об этом заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич.

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В эфире портала «Е1» Борисевич уточнила, что на карантин класс закроют, если в нём болеют не менее 20% учеников.

Что касается закрытия на карантин школ или университетов, то тут чётких показателей нет. «Это должен быть очень высокий рост заболеваемости, будет зависеть от числа заболевших. Как будет на самом деле — посмотрим», — сказала эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года школы Свердловской области начнут учебный год в обычном режиме.

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