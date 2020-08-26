Уфа, , 11:49 — REGNUM Более 99 тыс. человек работали во втором квартале текущего года в режиме неполной занятости в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Башстата.

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По сообщению пресс-службы ведомства, по инициативе работодателя и договоренности между работником и предприятием неполное рабочее время работали 20,5 тысяч человек, что составляет 2,6% к списочной численности работников. При этом 16,9 тысяч человек находились в простое по вине работодателя либо по причинам, не зависящим ни от сотрудника, ни от предприятия. Это составляет 2,1% к списочной численности работников.

Отмечается, что отпуск без сохранения зарплаты по письменному заявлению сотрудника был предоставлен 61,8 тыс. человек (7,7% к списочной численности).

Сообщается, что на предприятия были трудоустроены 34,6 тысяч человек или 4,3% к списочной численности, в том числе 1,5 тысяч человек приняли на дополнительно организованные рабочие места. А выбыло по разным причинам 45 тысяч человек (5,6% к списочной численности персонала).

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