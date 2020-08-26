Нальчик, , 11:38 — REGNUM Власти Кабардино-Балкарии решили отказаться от проведения праздничных школьных линеек на 1 сентября. Торжественная традиционная линейка разрешена только для учащихся первых классов. Такая информация появилась после состоявшегося 25 августа заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Соблюдение мер предосторожности было рекомендовано Роспотребнадзором с учетом складывающейся эпидемической обстановки.

«Оперативным штабом принято решение о проведении 1 сентября торжественных линеек на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных требований только для учащихся первых классов. Для остальных школьников традиционных линеек не будет», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Как отметил в ходе заседания штаба глава республики Казбек Коков, для властей региона самое главное — «сохранить здоровье жителям Кабардино-Балкарии, тем более нашим детям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось сообщение о том, что в Кабардино-Балкарии отменены все массовые мероприятия по поводу Дня государственности республики, который отмечается 1 сентября.