Москва, , 11:36 — REGNUM На погашение различных кредитов большинство жителей России (61%) тратят порядка 20% семейного дохода, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Более 30% общего дохода семьи тратят на ежемесячные выплаты по кредитам 13% опрошенных. В семьях с трудным финансовом положении (сводят концы с концами) этот показатель в два раза выше — 27%.

Не планируют брать кредит в ближайшем будущем 84% респондентов. Возможно возьмут 8%. Затруднились ответить 8%.

Опрос проведен в июле 2020 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети (28%) жителей России за последний год прибегали к помощи займов и кредитов.

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