Севастополь, , 11:34 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтвердился за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 26 августа в пресс-службе правительства города-героя.

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«По состоянию на утро 26 августа зарегистрирован один новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это 35-летняя женщина, сдавшая тест в частной лаборатории. Телефон, указанный при оформлении документов, не отвечает. По указанному в документах адресу женщина не проживает. В настоящее время её поисками занимаются правоохранительные органы», — уточнили в оперштабе.

Также за сутки выписаны семь человек с выздоровлением. Скончалась 88-летняя женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Всего в городе за период пандемии подтвердился 471 случай заражения, выздоровели 374 человека, 18 человек умерли. Лечение продолжают 62 человека.