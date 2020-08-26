Джакарта, , 11:33 — REGNUM Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что отложил открытие острова для иностранных туристов, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Известно, что остров Бали должен был открыться для иностранных туристов 11 сентября 2020 года.

«Мы тщательно подумали и отложили этот момент до тех пор, пока условия в области здравоохранения, как на национальном, так и на международном уровне, не станут более благоприятными», — заявил губернатор Бали.

На самом деле, ряд участников туристического бизнеса все еще не соблюдают порядок выполнения протоколов по охране здоровья, даже несмотря на то, что им ранее был выдан циркуляр.

Напомним, по состоянию на 26 августа 2020 года на острове Бали выявлено 4726 носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в Индонезии рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19