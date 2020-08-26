Новосибирск, , 11:31 — REGNUM В Новосибирской области 1 сентября откроются три новые школы. Всего в новом учебном году учащихся примут почти 1000 новосибирских школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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"В Новосибирской области насчитывается 981 школа, в которой планируется обучение более 347 тысяч детей. Все школы прошли приёмочные комиссии и признаны готовыми к новому учебному году, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. — В большинстве школ, порядка 860, занятия предусмотрены в очной форме. В школах с высокой заполняемостью учебный процесс будет организован в смешанной форме: несколько дней в неделю предусмотрено личное посещение школы, в остальное время — выполнение заданий дома. В чистом виде дистанционного обучения не будет. Обязательного ношение масок в школах для учеников и учителей не предусмотрено».

Торжественные линейки в новосибирских школах допускаются по параллелям, с соблюдением мер безопасности. В обязательном порядке власти рекомендовали проводить линейки для первых и 11-х классов.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета региона направлено более 1 млрд рублей. В частности, из средств резервного фонда регионального правительства муниципалитетам направлено около 162 млн рублей на закупку антисептиков, термометров и рециркуляторов для столовых. Из областного бюджета дополнительно выделено 41,9 млн рублей для приведения материально-технической базы школьных пищеблоков к нормативным требованиям санитарного законодательства.

Отмечается, что с 1 сентября школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.