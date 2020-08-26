Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 28 человек выписаны. Об этом 26 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Точно такой же показатель новых заражений — 30 случаев в сутки — был отмечен и днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 6656 человек, 4889 из них выздоровели, 74 человека умерли от COVID-19.

Отметим, сутками ранее в Ленобласти также было выявлено 30 носителей SARS-CoV-2 в 22 населенных пунктах. Самое большое число выявленных зараженных было зарегистрировано во Всеволожске (4), а также Сертолова (3) и Кудрово, Вырица, Сусанино (2).

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