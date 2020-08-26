Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В сентябре погода в Чувашии, по предварительным прогнозам, будет тёплая. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, в начале сентября ожидается приход тропической воздушной массы, которая обеспечить летнюю температуру с температурой +25…+30 градусов. Синоптик-любитель также ссылается в своём прогнозе на аномальную погоду весной, лунные циклы и расчёты Европейского центра среднесрочных прогнозов.

По предварительным данным, тёплую погоду во второй декаде сентября сменит бабье лето. Исключением может стать 19 сентября, когда резко похолодает, а затем начнутся дожди и холода.

По прогнозу, в целом сентябрь может быть теплее обычного, а количество осадков будет меньше нормы.