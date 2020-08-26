Казань, , 11:34 — REGNUM В столице Татарии ввели запрет до 30 августа на движение маломерных судов в акватории реки Казанки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Запрет действует в связи с проведением на территории республики соревнований по парусному спорту «II этап национальной парусной лиги» и мероприятия по презентации пассажирского судна «Чайка». В связи с эти в период с 24 по 30 августа ежедневно с 10:00 до 18:00 действует запрет на использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на реке Казанка на участке от моста «Миллениум» до Кремлевской дамбы.

ИА REGNUM напоминает, в воскресенье, 30 августа в Казани пройдут десятки праздничных мероприятий, посвященные Дню города и республики. При подготовке и проведении торжества особое внимание уделят обеспечению медицинского обслуживания, соблюдения социальной дистанции и общественного порядка.

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