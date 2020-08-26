Душанбе, , 11:14 — REGNUM Проведение девятой конференции министров иностранных дел «Средняя Азия — Стамбульский процесс» обсудили старшие должностные лица данного процесса, сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

Международную конференцию планируется провести в конце 2020 года в Душанбе. Стороны также рассмотрели вопросы безопасности в регионе и Афганистане, а также региональные проекты.

Напомним, формат международного сотрудничества «Средняя Азия — Стамбульский процесс» запущен в 2011 году по инициативе Турции. Целью формата является укрепление регионального сотрудничества по Афганистану.

В процесс входят 14 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Афганистан, Азербайджан и страны Туркестана.