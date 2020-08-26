Петрозаводск, , 11:33 — REGNUM Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1 сентября в школах Республики Карелия, пройдут только для учащихся 1, 9 и 11 классов, при этом присутствовать на линейках смогут как родители, так и дедушки с бабушками, при условии, что они будут в масках. Об этом 26 августа заявил глава региона Артур Парфенчиков во время прямой линии с жителями региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

По словам губернатора, на праздничной линейке дети могут находиться без масок. Для учащихся остальных классов учебный год 1 сентября также начинается в очном формате. Глава региона заверил, что массового перехода на дистанционное обучение не планируется, однако власти региона не исключают точечный перевод на карантин класса или даже школы в случае возникновения очага инфекции, и не только коронавируса, но и ОРВИ, гриппа или пневмонии.

«Учителям и сотрудникам школы, которые только что вернулись из отпуска из-за пределов республики, необходимо соблюсти карантин пять — семь дней, те же рекомендации относятся и к детям. Отправлять ребенка в школу сразу после поездки — значит подвергнуть риску заражения других учеников и педагогов», — пояснил Парфенчиков.

Во время учебного процесса сотрудники школы и педагоги должны соблюдать масочный режим. На детей это требование не распространяется. Учитель может вести урок без маски, если он проходит на свежем воздухе, а также при объяснении материала у доски. Но в случаях близкого контакта с учениками педагог должен находиться в лицевом экране или маске.

Что касается расписания уроков, графиков школьных завтраков и обедов, то они будут составлены так, чтобы свести к минимуму контакты между учениками разных классов.

«Решение об увеличении числа классов, обучающихся во вторую смену, принимает каждая школа самостоятельно, исходя из количества детей и свободных помещений. Отмечу, что в большинстве школ этого удалось избежать. Где-то просто немного сдвинут начало уроков, чтобы развести потоки», — заявил глава региона.

Что касается чистоты школьных помещений, то к ежедневной влажной уборке всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и регулярному проветриванию добавляется обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования. Это относится ко всем образовательным учреждениям. Детские сады с 1 сентября начнут работать в полноценном режиме. Дети перед поступлением в сад должны получить стандартную справку от врача или фельдшера.

«Дал поручение Минздраву обеспечить прохождение медосмотра для дошкольников в максимально быстром и удобном формате», — уточнил Артур Парфенчиков.

Обучение в техникумах и колледжах, вузах также начнется в очном формате. Заселение студентов в общежития будет поэтапным, графики составят администрации образовательных учреждений. Для студентов-заочников предусмотрена дистанционная форма обучения. Также начнут работу в обычном режиме организации дополнительного образования. Однако глава республики не исключил, что будут исключены некоторые формы коллективных занятий, такие, например, как хоры, ансамбли, групповые тренировки.

«Окончательное решение будет принято в ближайшее время», — подытожил он.

Читайте также: В Карелии готовы смириться со второй сменой вместо «дистанционки»