Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Популярный стример и музыкант Элспет Истмэн записала акапелла-кавер на заглавную тему из игры Fall Guys: Ultimate Knockout. Получившейся композицией девушка поделилась на своей странице в Twitter 25 августа.

https://twitter.com/ElspethEastman/status/1298251425592508416

За прошедшие сутки ролик певицы собрал больше миллиона просмотров. Запись с исполнением песни ретвитнули к себе и разработчики Fall Guys, отметив талант Элспет Истмэн.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная многопользовательская аркада от британской студии Mediatonic. В ней забавные неуклюжие человечки проходят различные полосы препятствий на выбывание.

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