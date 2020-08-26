Ставрополь, , 11:05 — REGNUM Подведены итоги конкурса проектов участников XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». На грантовую поддержку рекомендован 151 проект на общую сумму свыше 35 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-центре «Машука».

Молодежные проекты оценивались в девяти номинациях, в том числе таких, как «Студенческие инициативы» и «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи» и «Спорт, ЗОЖ, туризм» и других. Наибольшее число грантов может получить Ставрополье. От края рекомендовано к награждению 29 проектов на сумму 6,1 млн рублей.

По 23 проекта победили от Карачаево-Черкесии (общая сумма 5,3 млн рублей), Ингушетии (5,6 млн рублей) и Дагестана (5,6 млн рублей). От Чечни и Кабардино-Балкарии отобрано по 19 проектов на 4,6 млн рублей каждой республике. Участники из Северной Осетии могут увезти с форума 15 победивших проектов на сумму 3,3 млн рублей.

Всего было допущено к публичным защитам 843 проекта из 953. Приняли участие в показе экспертам 498 участников конкурса.

Как сообщало в Ставропольском крае 10 августа стартовал 11-й молодежный форум «Машук». В нем приняли участие около 4000 человек. В 2020 году форум проводился в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.