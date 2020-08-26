Токио, , 11:02 — REGNUM Энтузиаст с ником XxCRAZYPOTATOxX добавил забавных человечков из Fall Guys в игру Resident Evil 3 Remake. Об этом 25 августа сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1298414259261583360

Модификация под названием Jilly Bean превращает Джилл, Карлоса и Немезиду в реалистичные версии персонажей Fall Guys. При этом у героев остаются человеческие руки и ноги.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, энтузиаст добавил человечков из Fall Guys в игру TES V: Skyrim. С их помощью геймеры смогут быстрее побеждать противников.

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