Душанбе, , 11:00 — REGNUM Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане отработали тактику по защите военных объектов от боевиков. Об этом сообщили на странице военной базы в Facebook.

Российские военнослужащие в Таджикистане Mil.ru

Согласно легенде учений, противник выдвинулся в район горного полигона Ляур для дестабилизации обстановки и захвата объектов военной инфраструктуры.

После получения информации о планах условных террористов мотострелки прибыли в обозначенные районы и заняли огневые рубежи. Российские военнослужащие также провели операцию по ликвидации бандформирований.

В однодневных учениях были задействованы 500 военнослужащих, 50 единиц боевой и специальной техники.