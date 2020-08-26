Пермь, , 10:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 августа, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице лечение проходят 49 человек проходят лечение в больницах, еще восемь находятся под меднаблюдением в домашних условиях, сообщает краевой минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,8%, а коэффициент распространения — 0,97 (на 25 августа — 0,9).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 580 носителей SARS-CoV-2. Скончались 330 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 5 314 пациентов. Продолжает лечение в стационарах 481 пациент.

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