Москва, , 10:58 — REGNUM Среди преимуществ чипирования жители России отмечают, что чип заменяет собой идентифицирующие документы (9%), облегчает поиск пропавшего человека (6%), заменяет собой банковские карты (4%), приводит данные опроса ВЦИОМ.

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При этом треть опрошенных (34%), слышавших о чипировании, заявили, что преимуществ нет. Еще треть (32%) затруднились их назвать.

Основные недостатки, риски и опасности чипа — слежка, контроль, вмешательство в частную жизнь (35%), влияние чипа на здоровье (16%), манипуляция человеком (11%), кража данных с чипа (6%).

Опрос по телефону проведен 1 августа 2020 года среди 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, скрытого чипирования без ведома человека боятся 45% жителей России.

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