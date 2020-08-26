Махачкала, , 11:06 — REGNUM Школам Дагестана рекомендовано отказаться от проведения в День знаний праздничных массовых линеек и ограничиться классными часами. Такое предложение на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вынес руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

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В ходе обсуждения было отмечено, что в Дагестане заметен некоторый рост по случаям заболевания COVID-19. По данным властей, порядка 35% новых случаев заражения является прямым следствием посещения гражданами мест массового скопления людей и игнорирования необходимости использования средств индивидуальной защиты.

«Учитывая прирост заболевших COVID-19 после массовых мероприятий, Николай Павлов предложил рассмотреть возможность отказаться от проведения 1 сентября в общеобразовательных учреждениях праздничных массовых линеек и ограничиться проведением классных часов», — сказано в сообщении.

В День знаний в Дагестане двери школ откроются для 427 тыс. детей, в том числе 55,6 тыс. первоклассников. Обучение по решению властей должно проходить с сохранением масочного режима для педагогов и обслуживающего персонала.

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