Пенза, , 11:34 — REGNUM В Пензенской области по информации на 26 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7801 человека. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 59 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Всего с начала пандемии выздоровели 7370 пензенцев, за сутки — 53 пациента. С момента наблюдения скончались 104 человека. За сутки от инфекции умерла 70-летняя женщина. О ее гибели сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области по 10 сентября включительно. Соответствующее постановление 26 августа подписал губернатор Иван Белозерцев.

Читайте также: В Пензенской области снова продлён режим повышенной готовности