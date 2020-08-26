Смоленск, , 10:57 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Смоленской области за минувшие сутки, об этом 26 августа сообщил федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки статистика смертности пополнилась одним новым летальным исходом. Также за сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса 48 пациентов.

С конца марта в Смоленской области подтвердилось 6085 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5194 человека, скончались 125 пациентов с подтверждённым заражением.