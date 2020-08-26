Вашингтон, , 10:57 — REGNUM «Утерянную» ролевую игру GayBlade теперь можно скачать на сайте Archive.org. Об этом 25 августа сообщил портал PCGamesN.

https://twitter.com/textfiles/status/1298360919223865344

GayBlade — это провокационная ролевая игра, разработанная американским геймдизайнером Райаном Бестом в 1992 году. В ней геймеры управляют представителем ЛГБТ-сообщества и сражаются со злыми полицейскими и религиозными лидерами.

Во время переезда Беста в новую квартиру исходные файлы GayBlade были утеряны, а найти их получилось лишь в 2019 году. Подробнее о необычной игре рассказывается в новом документальном шоу High Score от Netflix.

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